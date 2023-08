Bericht: Anzeichen für Annäherung Saudi-Arabiens an Israel

Neue Machtachse in Nahost?

Riad/Tel Aviv/Washington - dpa/ uk

Bei einer möglichen Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel gibt es einem US-Medienbericht zufolge Bewegung. Wie das „Wall Street Journal“ gestern unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtete, haben sich die USA und Saudi-Arabien im Grundsatz auf die Umrisse eines entsprechenden Abkommens verständigt. Demnach würde Saudi-Arabien Israel anerkennen und dafür im Gegenzug US-Sicherheitsgarantien und Hilfe beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms bekommen. Israel müsste dafür umfassende Zugeständnisse an die Palästinenser machen. Eine Annäherung der beiden Staaten schien jahrzehntelang so gut wie ausgeschlossen.

Die „New York Times“ hatte zuvor ebenfalls von solch einem Plan berichtet. Seitdem gibt es Spekulationen, ob Saudi-Arabien als nächstes Land der arabischen Welt seine Beziehungen mit Israel normalisieren könnte. Die USA sind Schutzmacht Israels und auch für Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter. Offiziell hat Riad keine Beziehungen zu Israel, verdeckt arbeiten beide Länder aber in Sicherheitsfragen schon länger zusammen.

Eine Annäherung von Saudi-Arabien und Israel könnte die Machtachsen im Nahen Osten völlig verschieben. Die Isolierung des schiitischen Irans als unnachgiebigster und gefährlichster Gegner Israels könnte sich verstärken.

Riad war lange der wichtigste arabische Partner von Washington in der Region – so wie Tel Aviv wichtigster „westlicher“ Partner für die USA war.

Doch das Verhältnis von Riad zum Weißen Haus ist seit der faktischen Machtübernahme des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman merklich abgekühlt.

Bislang war Saudi-Arabien auch der größte Importeur von US-Waffen in der Region. Perspektivisch ließe sich diese Abhängigkeit aber reduzieren. Andererseits ist Saudi-Arabien über das Unternehmen Aramco, das überwiegend in Staatsbesitz ist, der größte Erdölexporteur der Welt. Damit verfügt man auch über einen beträchtlichen Hebel beim globalen CO2-Ausstoß. In den Golfstaaten spielt die Klimadiskussion aber gegenwärtig nur eine untergeordnete Rolle.

Die US-Regierung hat unterdessen die Erwartungen in Bezug auf eine mögliche Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel gedämpft. „Unterm Strich gibt es kein vereinbartes Verhandlungspaket. Es gibt keinen vereinbarten Rahmen, um die Normalisierung oder andere Sicherheitsüberlegungen festzuschreiben“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, gestern.