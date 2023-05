Erst Rom, dann Berlin und Paris, nun London: Kurz vor dem G7-Gipfel klappert der ukrainische Präsident Selenskyj die wichtigsten Nato-Staaten ab. Die Unterstützung ist weiter groß. Doch in einem wichtigen Punkt kommt der Staatschef bisher nicht weiter.

Rishi Sunak (l.), Premierminister von Großbritannien, geht gestern mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durch den Garten in Chequers, dem Landhaus des amtierenden Premierministers des Vereinigten Königreichs.

London - dpa/uk

Kurz vor einer erwarteten Großoffensive gegen die russischen Besatzungstruppen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Werbetour wichtige Waffenzusagen eingesammelt. Bei einem Überraschungsbesuch in Großbritannien sagte Premierminister Rishi Sunak gestern nicht nur Luft-Boden-Flugkörper zu, sondern auch Hunderte Kampfdrohnen mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Damit könnten die ukrainischen Truppen auch Ziele auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim treffen.

Rätselraten um Trägerjets für „Storm Shadow“

Als die Ukraine Kampfpanzer forderte, kündigte Großbritannien als erstes Land solche Hilfe an: 14 Fahrzeuge vom Typ Challenger-2. Auch bei Waffen mit größerer Reichweite ist es London, das sich als erstes vorwagt. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Regierung luftgestützte Marschflugkörper vom Typ „Storm Shadow“ liefert.

Unklar ist bis jetzt allerdings, von welchen ukrainischen Kampfflugzeugen der Luft-Boden-Flugkörper „Storm Shadow“ überhaupt gestartet werden kann. Die Flugzeuge, die noch aus sowjetischen Beständen stammen, sowie die Mig-29-Jagdflugzeuge, die von Polen und der Slowakei abgegeben wurden, eignen sich nicht dafür. Normalerweise dauert die Integration komplexer Bewaffnungssysteme wie eines gelenkten Flugkörpers in einen anderen Kampfflugzeugtyp mehrere Jahre. Nach bisher unbestätigten Berichten sollen polnische Techniker eine Lösung gefunden haben.

Auch gilt die „Storm Shadow“, die nur Unterschallgeschwindigkeit erreicht, nicht mehr als „state of the art“. Mit modernen russischen Raketen-Flugabwehrsystemen wie das S-400 (das auch die Türkei gekauft hat) und dem S-500 könnte der Flugkörper abgeschossen werden.

Pünktlich zum Besuch Selenskyjs kündigte Sunak nun Kampfdrohnen an. Der Premier lässt – auch angesichts schlechter Umfragewerte – kaum eine Chance aus zu betonen, dass London der engste Partner von Kiew sei.

Der Kreml gab sich demonstrativ gelassen. „Das kann den Gang der militärischen Spezialoperation nicht deutlich oder prinzipiell beeinflussen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Lieferungen würden nur zu weiteren Zerstörungen führen.

Die Kampfdrohnen, deren genauer Typ zunächst nicht näher genannt wurde, hätten – ebenso wie die Storm Shadow – eine Reichweite von mehr als 200 Kilometer, betonte die britische Regierung. Das bedeutet, dass die Ukraine künftig russische Ziele weit hinter der Front und sogar auf der annektierten Halbinsel Krim angreifen kann. Russland muss seine Depots und Kommandozentren also entweder weiter zurückziehen oder besser sichern und damit Ressourcen verlagern. Auch Nachschubwege sind gefährdet. „Dieses Material wird die Ukraine in den kommenden Monaten bei ihrem erwarteten militärischen Vorstoß gegen die russischen Streitkräfte unterstützen“, hieß es in London.

Der Zeitpunkt für Selenskyjs Reise zu den europäischen G7-Staaten – und gleichzeitig den wichtigsten europäischen Nato-Mitgliedern – dürfte nicht zufällig sein.

„Es besteht die Gefahr, dass die westliche Unterstützung schwindet“, warnte der britische Ex-Armeechef Richard Dannatt im Sender BBC Radio 4.

Für die erwünschten westlichen Kampfjets hat Selenskyj bisher keine Zusagen erhalten. In Berlin stellte der Präsident klar, dass es ihm vor allem um politische Unterstützung geht, eine „Kampfjet-Koalition“ ist im Gespräch. London hatte sich auch hier weit hervorgewagt.

Bei seinem Treffen mit Sunak zeigte sich Selenskyj nun optimistisch. „Wir wollen diese Jet-Koalition aufbauen, und ich bin sehr positiv gestimmt“, sagte er.

Sunak sagte, Großbritannien wolle ukrainische Piloten an westlichen Jets ausbilden. Die Lieferungen selbst seien aber nicht einfach.