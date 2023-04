Offener Brief zur Freilassung von US-Reporter Evan Gershkovich

In einem offenen Brief fordern Journalisten aus deutschen Verlagshäusern die bedingungslose und unverzügliche Freilassung von Evan Gershkovich (31). Der Reporter, der für die US-Tageszeitung „Wall Street Journal“ arbeitet, war am 29. März dieses Jahres im russischen Jekaterinburg von Mitarbeitern des Geheimdienstes FSB unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet worden.

In dem Schreiben, das an den Botschafter Russlands in Berlin, Sergei Netschajew, gerichtet ist, halten die Unterzeichner fest, dass Gershkovich „stets genau, fair und ausführlich über Russland berichtet“ hat. Die Spionagevorwürfe seien haltlos und ein Willkürakt gegen die Freiheit der Presse.

Zu den Unterzeichnern und Unterstützern des Briefs gehören auch Redakteure der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung. (vs)