Robert Fico (l.), Ministerpräsident der Slowakei begrüßt seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orbán (r.) beim EU-Gipfel in Brüssel.

Brüssel - Der Weg für milliardenschwere neue Ukraine-Hilfen der EU ist nach einer wochenlangen Blockade durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán frei. Der Rechtspopulist zog am Donnerstag bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel sein Veto gegen ein Finanzhilfepaket im Umfang von 50 Milliarden Euro zurück. Es soll dazu beitragen, dass der ukrainische Staat bei der Abwehr des russischen Angriffs nicht pleitegeht.

Als Gegenleistung für Orbáns Zustimmung willigten die anderen EU-Staaten ein, einmal im Jahr auf Spitzenebene über die Umsetzung des Hilfsprogramms für die Ukraine zu sprechen. Zudem soll es in zwei Jahren die Möglichkeit einer Überarbeitung geben. Sie wird dem Kompromisstext zufolge aber nur genutzt, wenn alle 27 EU-Staaten dafür die Notwendigkeit sehen.

Der Ungar hatte zuvor mehrfach die Sinnhaftigkeit der Pläne infrage gestellt und in diesem Zusammenhang auch darauf verwiesen, dass die EU aus seiner Sicht zu Unrecht für sein Land vorgesehene Gelder aus dem Gemeinschaftshaushalt eingefroren hat. Orbán ist insbesondere überzeugt, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich durch Verhandlungen beendet werden sollte.

Die Grundlage für den nun gefundenen Kompromiss wurde kurz vor dem offiziellen Gipfelbeginn bei einem Gespräch zwischen Orbán und einer kleinen Gruppe mit den mächtigsten Staats- und Regierungschefs geführt. Mit dabei waren unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Was in dieser Runde genau besprochen wurde, blieb unklar. Auf Orbán war allerdings bereits vor dem Gipfel erheblicher Druck ausgeübt worden. So soll ihm mehr oder weniger offen mit dem Entzug von Ungarns Stimmrecht bei EU-Entscheidungen gedroht worden sein.

Ukrainischer Ministerpräsident: Ein Patt im Krieg

Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der einen unbefristeten Ukraine-Krieg kritisch sieht, trug die EU-Entscheidung mit. Der Linksnationalist hatte vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, dass im Interesse der Ukraine ein schneller Ausweg aus dem Krieg gesucht werden solle, um zu verhindern, dass es noch mehr Tote gebe und Russland aus dem weiteren Kriegsverlauf einen Vorteil ziehe. So sei es derzeit nicht realistisch, dass es der Ukraine alsbald gelingen werde, alle besetzten Gebiete zu befreien.

Fico: „Sie glauben ernsthaft, dass in Kiew Krieg herrscht? Sie machen Witze!“

Fico hatte ergänzt, dass ihm der der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal selbst gesagt habe, dass der Krieg eingefroren sei und es höchstwahrscheinlich 2024 zu keinem Fortschritt kommen werde. „Da stelle ich mir die Frage: Was für eine Veränderung kommt 2025? Die einzige Veränderung wird sein, dass wir viel mehr Opfer und viel mehr Tote haben werden.“

„Sie glauben ernsthaft, dass in Kiew Krieg herrscht? Sie machen Witze, bitte, ich hoffe, Sie meinen das nicht ernst. Gehen Sie dorthin und Sie werden feststellen, dass es in der Stadt ein normales Leben gibt, ein absolut normales Leben“, hatte Fico zuvor zu einem Reporter gesagt, hatte „Spiegel online“ Ende Januar berichtet. (dpa/UK)