Mit einem Post auf Instagram im Format „Die da oben“ hat das „Content-Netzwerk Funk“ von ARD und ZDF für Empörung in Politik und sozialen Medien gesorgt. Beworben wird darin ein Video, in dem rechte Parteien thematisiert werden.

„Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben was gemeinsam: Sie sind rechts“, heißt es in dem Posting. Im Hintergrund der Abbildung waren Logos der AfD, CDU, CSU und selbst der rechtsextremen NPD zu sehen. „Was es wirklich bedeutet, rechts zu sein, erklären wir euch in unserem neuen Video.“

Erklärt wird in dem Video, „worauf es bei rechter Politik im Kern ankommt“. So könne es darum gehen, „dass die einheimische Bevölkerung über der migrantischen steht“ und „einige Menschen mehr Macht haben als andere“, berichtet das Portal „Focus online“.

Das fragwürdige Posting verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Was folgte, waren Empörung und Kritik wegen fehlender Differenzierung und einseitiger Berichterstattung. Die Redaktion löschte den Beitrag und postete schließlich eine neue Version: „Wir haben die Story neu hochgeladen, weil wir uns vorher missverständlich ausgedrückt haben. Das wollten wir nicht und bitten um Entschuldigung.“ Das berichtete „Welt online“. In dem Video, das mit dem Post beworben wurde, erklärt Moderation Victoria Reichelt mit einem Experten „rechte Politik“ – allerdings auch mit einer Vielzahl von Klischees und Vereinfachungen.

Christoph de Vries, Abgeordneter der CDU, bezeichnete die „seriöse, ausgewogene Berichterstattung bei Funk“ auf Twitter ironisch als „phänomenal“ und schreibt weiter: „Wie kann es bitte zu solchen üblen Grenzüberschreitungen und Verunglimpfungen im ÖRR kommen und wo ist bitte die senderinterne Kontrolle?“

Ralf Fuecks, Leiter des Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne und den Grünen nahestehend, lästerte auf Twitter über den Post: „Gibt es jetzt noch eine Folge politischer Aufklärung, in der SPD und Grüne mit Linkspartei, KPD/ML und den Autonomen in einen Topf geworfen und die Deutschlandflagge mit Hammer & Sichel kombiniert wird, weil sie ja alle ,was gemeinsam haben: sie sind links’?“

„Funk“ ist ein deutsches Online-Content-Netzwerk der ARD und des ZDF, das an Jugendliche und junge Erwachsene gerichtet ist. Die Kosten für „Funk“ werden nahezu vollständig aus Rundfunkgebühren gedeckt. Die Federführung liegt beim Südwestrundfunk (SWR). Nach Informationen des MDR hat „Funk“ ein jährliches Budget von rund 45 Millionen Euro. (uk)