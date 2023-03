Tübingen - Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat einen Appell an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerichtet. „Entweder gelingt es, die Migration zu strukturieren und zu steuern und somit die Zugangszahlen an Geflüchteten in den Kommunen wieder deutlich zu reduzieren, oder es drohen Leistungsstreichungen, welche entweder die gesamte Bevölkerung, die auf die jeweiligen Leistungen angewiesen ist, oder den Kreis der neu zugewanderten Personen betreffen“, heißt es in dem Brief, der der „Süddeutschen Zeitung“ vorliegt.

Gemeinsam mit Mitunterzeichner Jens Marco Scherf, Landrat im bayerischen Miltenberg, mahnt Palmer eine Korrektur der bisherigen Migrationspolitik der Bundesregierung an. „Die vorrangige Unterbringung der Geflüchteten hat damit bereits eine kritische Größe erreicht, die zu spürbaren Verdrängungseffekten besonders in unteren Einkommensgruppen führt“, zitiert die „SZ“ aus dem Schreiben. Die Kommunen und Landkreise seien bei der Unterbringung von Migranten und Flüchtlingen inzwischen heillos überfordert. (vs)