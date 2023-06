Das Kirchenoberhaupt wird die nächsten Tage in einer Klinik verbringen. Es muss eine dringende Operation durchgeführt werden. Klar ist auch schon, um welchen Eingriff es sich handelt.

Rom - Papst Franziskus muss sich einer dringenden Operation unterziehen. Am Oberhaupt der katholischen Kirche wird am Nachmittag eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Der Eingriff erfolge unter Vollnarkose und habe danach einen Klinikaufenthalt von „mehreren Tagen“ zur Folge.