Rom - Papst Franziskus hat wegen einer Erkältung das traditionelle Angelus-Gebet in der Kapelle seines Wohnsitzes im Vatikan abgehalten. „Es tut mir leid, dass ich nicht bei euch auf dem Platz bin, aber es geht mir schon besser“, sagte das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche mit heiserer Stimme. Franziskus zeigte sich für das Gebet nicht wie üblich am Fenster des Apostolischen Palastes, sondern in einer Live-Übertragung.

Seit einigen Tagen leidet Franziskus an einer Erkältung. Seinen Auftritt am Sonntag in einer Live-Übertragung, die auf dem Petersplatz auf Bildschirmen gezeigt wurde, bezeichnete er selbst als „Vorsichtsmaßnahme“. Dadurch, dass er nicht am geöffneten Fenster steht, sollen Temperaturschwankungen vermieden werden. Bereits im vergangenen Winter hatte er wegen Atemwegserkrankungen im Gästehaus Santa Marta im Vatikan gebetet.

Papst erwartet strammes Programm zu Weihnachten

An den Weihnachtsfeiertagen wartet ein strammes Terminprogramm auf den Pontifex. An Heiligabend hält Franziskus im Petersdom nicht nur die Christmette. Mit der feierlichen Öffnung der Heiligen Pforte beginnt auch das Heilige Jahr der katholischen Kirche. Solche Jubeljahre finden regulär nur alle 25 Jahre statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag spricht der Pontifex dann den traditionellen Segen „Urbi et Orbi“ (etwa: „Der Stadt und dem Erdkreis“).