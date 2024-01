Ein SPD-Abgeordneter empfiehlt die Begrenzung der Migration. CDU-Politiker Wanderwitz wagt den Blick nach ganz links und Sahra Wagenknecht nimmt Alice Weidel in Schutz.

Angesichts des Erstarkens der AfD suchen die anderen Parteien besorgt nach Rezepten gegen die Rechtsaußenpartei. In der SPD werden inzwischen Stimmen lauter, die sich von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine andere Migrationspolitik und bessere Kommunikation wünschen, um der AfD Wind aus den Segeln zu nehmen.

Der Bochumer SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer sagte dem „Tagesspiegel“ (Montag): „Wir müssen bei der Begrenzung der Migration mutiger werden und den Konflikt mit den Grünen in Kauf nehmen. Ich bin ganz sicher: Olaf Scholz kann das.“ Damit könne der Kanzler Durchsetzungsfähigkeit demonstrieren und zugleich den Aufschwung der AfD stoppen.

Allerdings hatte Scholz bereits im Oktober 2023 eine große Abschiebungsoffensive gefordert. „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben ... Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland hat, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen“, hatte der Bundeskanzler dem „Spiegel“ gesagt.

Zuvor hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz einen neuen Weg für die Union vorgeschlagen, um Mehrheiten zu finden. Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung forderte seine Partei auf, im Hinblick auf mögliche Koalitionen ihr Verhältnis zur Linkspartei zu überdenken. „Die Linkspartei hat sich entradikalisiert“, sagte der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete dem „Tagesspiegel“. Daher „müssen wir als Union noch einmal neu ausbuchstabieren, ob im Unvereinbarkeitsbeschluss tatsächlich die Linke mit der AfD in einem Atemzug und mit dem gleichen Ergebnis behandelt werden sollte“, so Wanderwitz. Die CDU tue gut daran, „zu überprüfen, ob sie noch richtig steht“.

Die Parteichefin des BSW, Sahra Wagenknecht, sprach sich für eine politische statt einer juristischen Auseinandersetzung aus. „Wir können doch nicht ernsthaft, weil die Politik so schlecht ist und deswegen Menschen aus Empörung eine Partei wie die AfD wählen wollen, sagen, dann verbieten wir diese Partei“, sagte sie im „Bericht aus Berlin“ in der ARD. Sie fügte hinzu: „Es gibt in dieser Partei Nazis, das ist richtig. Aber natürlich ist trotzdem nicht Frau Weidel ein Nazi.“ (dpa/UK)