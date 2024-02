Dieses Interview hat mit Journalismus so viel zu tun, wie Putin mit Demokratie. Der rechte Einpeitscher Tucker Carlson wurde, nachdem er selbst beim Trump-nahen beim US-Sender Fox rausgeflogen war, gezielt von der Kreml-Desinformationsmaschinerie hofiert und schließlich engagiert. Damit Diktator Putin sich und seine Autokraten-Version von Russland als Opfer des Westens inszenieren konnte.

Carlson ließ Putin 23 lange Minuten am Stück über seine Sicht auf die Dinge schwadronieren. Dringend nötige kritische Nachfragen, zum Beispiel in Bezug auf die russische Besetzung Georgiens oder den Überfall auf die Krim, kamen von Carlson so gut wie nicht. Auch nicht, als Putin behauptete, die Ukraine sei kein eigenständiger Staat, sondern Satellit des Westens.

Der Kreml-Diktator durfte unwidersprochen von „Bürgerkrieg“ und „Wiedervereinigung mit der Ukraine“ schwafeln. Plumpere Propaganda geht kaum.