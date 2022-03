Polen weiter sicheres Urlaubsland

Deutschland ist traditionell der mit Abstand wichtigste Markt für den polnischen Tourismus. In Polens Nachbarland, der Ukraine, tobt seit Wochen Putins fürchterlicher Angriffskrieg. Zudem hat auch Polen mit der Pandemie zu kämpfen. Interview mit Konrad Guldon, Direktor des Polnischen Fremdenverkehrsamtes in Deutschland.

Das historische Krantor an der Uferstraße der Mottlau neben restaurierten Backsteinbauten in der Altstadt von Danzig.

Wie wirken sich Pandemie und Ukraine-Krieg aktuell auf das Buchungsverhalten der Deutschen aus?

Die ersten Monate des Jahres 2022 standen noch im Zeichen der Pandemie. Doch die Zahl der Neuinfektionen ist in Polen zuletzt deutlich gesunken und mit einer 7-Tage-Inzidenz von 200 stehen wir im europäischen Vergleich sehr gut da.

Nachdem Polen Ende Februar endlich von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen wurde, ging bei vielen Hotels die Zahl der Buchungen für das Frühjahr und den Sommer stark nach oben und wir freuen uns auf eine gute Saison.

Urlaub in Polen so sicher wie in Deutschland

Der Krieg in der Ukraine führt natürlich zu einer Verunsicherung bei Reisenden, auch wenn wir bisher noch kaum Informationen über Stornierungen von Reisen erhalten haben. Diese Verunsicherung ist bisher unbegründet. Daher gibt es auch diesbezüglich keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Reisen nach Polen sind - Stand jetzt – sicher.

Gibt es schon messbare Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Tourismus in Polen allgemein?

Wir rechnen im Moment nicht mit Stornierungen in größerem Maße. Wir hoffen alle, dass der Krieg in der Ukraine und damit das Leid der Menschen dort sehr bald beendet wird, denn der Tourismus weltweit lebt vom friedlichen Zusammenleben der Menschen und Austausch der Kulturen.

Ist angesichts der politischen Lage Urlaub in Polen sicher?

Ausgehend von der aktuellen Situation ist Polen nicht unsicherer als in Deutschland. Der Südosten unseres Landes, der unmittelbar an die Ukraine grenzt, wird bislang nur von einem kleinen Teil der deutschen Gäste besucht. Die meisten Deutschen zieht es an die Ostseeküste, in Seebäder wie Kolberg oder Swinemünde oder in Regionen wie das Riesengebirge und das Hirschberger Tal, die ähnlich weit entfernt vom Kriegsgeschehen sind wie beispielsweise Berlin.

Wir haben in Polen Hunderttausende Menschen aufgenommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Zum Teil werden sie auch vorübergehend in Hotels oder Pensionen untergebracht, aber das sind eher Einzelfälle und es betrifft nicht die Ferienanlagen, die üblicherweise von deutschen oder anderen ausländischen Gästen gebucht werden. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass Gäste, die ihren Urlaub in Polen verbringen, Einschränkungen hinnehmen müssen. Aber sie werden überall im Land die Zeichen der Solidarität mit unserem Nachbarland Ukraine sehen.

Wie beliebt ist Polen als Reiseziel für die Deutschen?

Seit 2014 ist die Zahl der Touristen aus Deutschland kontinuierlich gestiegen. 2019, im letzten Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, zählten wir mehr als sieben Millionen deutsche Übernachtungsgäste. Ein Grund für das starke Wachstum war der Ausbau der gesamten touristischen Infrastruktur. So hat sich die Zahl der Hotels vom Jahr 2000 bis 2019 etwa verdreifacht.

Und dann kam Corona…

Corona bescherte auch Polen deutliche Einbrüche. So sank nach Zahlen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen 2020 die Zahl der deutschen Gäste bei Urlaubsreisen von fünf und mehr Tagen um 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weil aber viele andere Urlaubsländer größere Einbrüche verzeichneten, konnte Polen in diesem Segment seinen Marktanteil sogar steigern und belegte Platz sieben der beliebtesten ausländischen Reiseziele der Deutschen – noch vor Frankreich oder Griechenland. Bei den Kurzreisen von zwei bis vier Tagen schaffte es Polen sogar auf Rang vier.