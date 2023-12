In Polen dauert der Konflikt um die öffentlich-rechtlichen Medien nach der Entlassung der Führungsriegen durch die neue Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk an. Politiker der abgewählten nationalkonservativen Regierungspartei PiS protestierten auch am Donnerstag.

Der aus der PiS stammende Präsident Andrzej Duda nannte das Vorgehen „völlig unrechtmäßig“ und eine Verletzung der Verfassung. Wer andere Regeln für die Leitung der Medien wolle, müsse zuerst das entsprechende Gesetz ändern, sagte Duda dem Radiosender Zet. „Das ist Anarchie. Es ist Anarchie, das geltende Recht zu umgehen“, sagte er.

Am Vortag hatte Kulturminister Bartlomiej Sienkiewicz mit einem Schlag die gesamte Führung der Öffentlich-Rechtlichen gefeuert. Dies betraf die Vorstandschefs und die Aufsichtsräte des Fernsehsenders TVP, des polnischen Radios sowie der Nachrichtenagentur PAP. Die Regierung Tusk wirft den Medien vor, sie hätten in den vergangenen acht Jahren unter der PiS-Regierung Parteipropaganda verbreitet.

Das Parlament hatte zuvor die Resolution zur Wiederherstellung „der Unparteilichkeit und Zuverlässigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien“ am Dienstag mit der Fraktionsmehrheit der neuen Mitte-Links-Koalition verabschiedet.

Nach der Abstimmung besetzten PiS-Politiker in der Nacht zum Mittwoch das Gebäude des staatlichen Fernsehens. „Es gibt keine Demokratie ohne Medienpluralismus oder starke regierungskritische Medien, und in Polen sind das die öffentlich-rechtlichen Medien“, sagte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski.

Der staatliche Sender TVP hatte am Mittwoch keine Sendungen mehr ausgestrahlt, stattdessen war lediglich das Logo des Senders als Standbild zu sehen. Berichten zufolge soll dies zum letzten Mal bei der Verhängung des Ausnahmezustands unter General Wojciech Jaruzelski im Jahr 1981 so gewesen sein. (dpa/uUK)