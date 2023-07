Kiew/Magdeburg - Volksstimme: Sie sind nicht das erste Mal seit Kriegsbeginn in Kiew. Was hat sich seither in der Stadt verändert?

Marcus Faber: Vor gut einem Jahr war die Vier-Millionen-Stadt noch eingeschlossen, es drohte Nahrungsmittelknappheit. Jetzt erlebe ich eine pulsierende Stadt mit Rushhour.

Immer wieder gibt es aber Luftangriffe.

Die meisten können abgewehrt werden. Auch dank moderner Luftabwehr, wie durch das deutsche System Iris-T. Davon sind mehrere Geräte im Einsatz, wobei ständig Munition nachgeliefert wird.

Wie beurteilen Sie die Moral der Ukrainer?

Die Ukrainer sind zuversichtlich, dass die Russen zurückgedrängt werden. Aber das braucht Zeit. Der Prigoschin-Aufstand hat zweifellos die Moral gehoben. Allerdings schmerzen die Verluste von vielleicht 100 000 Ukrainern. Fast jeder hat Bekannte, Freunde oder Familienangehörige verloren. Das schmerzt sehr, aber die Ukrainer wissen, wofür sie kämpfen.

Die Ukraine verfügt nun auch über Leopard-2-Panzer. Welche Wirkung erzielen sie?

Das ist schwierig, weil nur wenige eingesetzt sind. Es gibt 18 deutsche Leopard-2 bei einer Frontlinie von 1300 km. Das heißt, wenn ein Panzer in Magdeburg stehen würde, stünde der nächste in Halle. Die Wirkung kann nur punktuell sein, es müssen mehr Fahrzeuge her.

Die Führung in Kiew wechselt im Bezug auf deutsche Hilfe ständig zwischen Dank und neuen Forderungen.

Die Wertschätzung für die Hilfe aus Deutschland bei den Ukrainern ist hoch. Als ich mir mit dem ukrainischen Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, die Ausbildung seines Landes am Leopard-1 in der Altmark angeschen habe, war Makeiev voller Dank für die deutsche Unterstützung. Der Bedarf an Waffen und Ausbildung ist weiter hoch, daher auch die Bitten, mehr zu liefern.

Gehen der Ukraine mit zunehmender Kriegsdauer die Soldaten aus?

Ich denke, das wird nicht passieren. Vor dem Krieg hatte das Land 40 Millionen Einwohner. Von den elf Millionen Flüchtlingen leben 6 Millionen im Ausland, 5 Millionen sind als Binnenflüchtlinge in der Ukraine geblieben. Es gibt also noch Reserven, die mobilisiert werden können.

Die ukrainische Regierung dringt auf einen Nato-Beitritt. Ist der realistisch?

Die Nato nimmt kein Land im Kriegszustand auf. Für den Weg in das Bündnis müssen deutliche Fortschritte im Kampf gegen die russische Invasion erzielt werden. Vorher ist an eine Vollmitgliedschaft nicht zu denken.