Putin verhandelt nicht

Warum die Intelektuellen in ihrem offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz falsch liegen und ihr problematisches Verhältnis zur Souveränität der Ukraine offenbaren.

Im offenen Brief deutscher Intellektueller an Kanzler Olaf Scholz, aber auch in zahlreichen Leserbriefen findet man wohlfeile Friedenslösungen für die Ukraine: „Verhandlungen führen zu Waffenstillstand und Kompromiss“ oder „Selenski gibt auf, anschließend führen Friedensverhandlungen zu einem Kompromiss“. Beides ist naiv. Erstens: Auf russischer Seite will niemand verhandeln. Und zweitens: Im Falle einer Kapitulation der Ukraine würde Russland keinen Kompromiss eingehen, sondern die maximalen Kriegsziele einfordern.

Eine Zange um Moldau und die Ukraine

Diese Ziele sind hinreichend bekannt und sollen wie auch immer erreicht werden: Russland will einen breiten Ring um den Osten und Süden des Landes erobern und mit Transnistrien vereinigen. Das ergibt eine Zange um die Ukraine und Moldau. Die Russifizierung der bisher eroberten Gebiete durch Vertreibung, Verschleppung und Korrumpierung der Eliten nach dem Muster Tschetscheniens hat bereits begonnen. Die Rest-Ukraine würde wirtschaftlich und militärisch dauerhaft geschwächt zurückbleiben. Russland wird wie in der Vergangenheit dafür sorgen, dass sie niemals die Stabilität erreicht, die für eine Mitgliedschaft in EU oder Nato notwendig wäre.

Kapitulation wäre das Ende gewesen

Entscheidend für das Überleben des Landes ist also, wieviel von der Ukraine übrig bleibt. Die bittere Wahrheit: Nur Waffen aus dem Westen und die Kampfmoral der Ukraine entscheiden darüber. Eine Kapitulation nach den Vorstellungen der Intellektuellen wäre ganz sicher das Ende der souveränen Ukraine.

Kein Respekt vor der Souveränität der Ukraine

Aber dieser offene Brief zeigt auch den mangelnden Respekt vor der Souveränität dieses Landes. Was für eine Forderung! Der Westen soll durch ein Waffenembargo die Kapitualition der Ukraine erzwingen. Russland soll durch Abtretung von Territorien und Rechte beschwichtigt werden. Kaum denkbar, dass Juli Zeh, Dieter Nuhr oder Ranga Yogeshwar dieses Szenario im Falle Schwedens oder Finnlands akzeptieren würden, um Frieden zu stiften. Auch den Intellektuellen dieser Generation fällt es also schwer, die ehemaligen Sowjetrepubliken als souveräne Staaten anzuerkennen, die jedes Recht haben, sich zu verteidigen und keiner Einschränkung unterliegen, wenn es darum geht, ihnen Waffen zu liefern.