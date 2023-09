Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „Mitbürger, dies wird höchstwahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein, dass ich mich an Sie wende ... Ich werde nicht zurücktreten! … In diesem kritischen Augenblick von historischer Bedeutung werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit dem Leben bezahlen.“ So sprach Chiles Präsident Salvador Allende am 11. September aus dem von dem Putschisten eingekreisten Präsidentenpalast über den Sender Magallanes, die letzte Sendestation der Unidad Popular. Kurz darauf nahm sich Allende das Leben. Das dreijährige sozialistische Kapitel in der chilenischen Geschichte war zu Ende.