In einem 300 Seiten starken Prüfbericht zur „Förderrichtlinie integrative Maßnahmen“ wirft der sächsische Rechnungshof dem Sozialministerium von SPD-Politikerin Petra Köpping (64) eine Vielzahl von Ungereimtheiten und Rechtsverstößen bei der Fördermittelvergabe vor, spricht sogar von „korruptionsgefährdeten Strukturen“. Das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“.

So sehen die Prüfer bei Zahlungen an 20 institutionelle Geldempfänger „erhebliche Mängel“. Fördermittel seien „inhaltlich und fachlich weitgehend ungesteuert“ geflossen, obwohl „kein nachvollziehbarer Förderzweck“ erkennbar sei, so der Rechnungshof. Köppings Staatssekretär Sebastian Vogel habe zudem über Gelder für das „Netzwerk Courage Sachsen“ entschieden, in dem seine Lebensgefährtin Geschäftsführerin sei. (uk)