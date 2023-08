Der Eingang des Bundesrechnungshofes in Bonn.

Berlin - Mit scharfen Worten hat der Bundesrechnungshof die inzwischen 29 Sondervermögen kritisiert, die neben dem Bundeshaushalt bestehen. Das berichtet das Portal „Welt online“ und beruft sich auf einen Bericht der Prüfer. Allein der Umfang der größeren Sondervermögen belaufe sich auf 869 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt sei über Jahre hinweg in erheblichem Umfang „entkernt“ worden, heiße es in dem Papier. Im Rechnungshof störe man sich auch am Begriff „Sondervermögen“. Zutreffender sei das Wort „Sonderschulden“.

Statt immer mehr „Sonderschulden“ außerhalb des eigentlichen Bundeshaushalts zu schaffen, müssten „vor allem die großen Sondervermögen, wie insbesondere der Klima- und Transformationsfonds, auf ihre Eignung und Erforderlichkeit überprüft werden“, forderten die Prüfer. Zudem werde aus ihrer Sicht mit einigen Sondervermögen die im Grundgesetz vorgeschriebene Schuldenbremse ausgehebelt. (uk)