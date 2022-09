Riesiges Leck in Gaspipeline Nord Stream 2

Wieder Aufregung um die Ostseepipeline Nord Stream 2 − sie wird zwar nicht zum Gasimport genutzt, gefüllt war sie aber dennoch. Nun entweichen Millionen Kubikmeter Gas in die Ostsee südöstlich von Bornholm. War es Sabotage?

Südöstlich der dänischen Insel Bornholm scheint die Gaspipeline Nord Stream 2 zerstört zu sein. Große Mengen Gas entweichen in die Ostsee.

Lubmin/Kopenhagen/dpa/vs - Aus der fertiggestellten, aber wegen des Angriffs auf die Ukraine nicht in Betrieb genommenen deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 tritt unkontrolliert Gas aus. In der Nacht zum Montag sei ein „rapider Druckabfall“ in der Leitung festgestellt worden, erklärte die Betreiberfirma Nord Stream 2; von normalerweise 107 Bar fiel der Druck auf nur noch sieben Bar ab.