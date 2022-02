Russischer Angriff auf Ukraine - Kiew noch in der Hand der Regierung

Die russische Invasion der Ukraine läuft weiter. Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko weiter in der Hand der Regierung. Dennoch ruft Klitschko die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Auch die Korvette "Erfurt" ist von Wilhelmshaven aus zur Verstärkung der Nato-Nordflanke aufgebrochen. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko ist Kiew weiterhin in der Hand der Regierung. Dennoch soll sich die Bevölkerung in Sicherheit begeben. Die Korvette "Erfurt" ist von Wilhelmshaven aus zur Verstärkung der Nato-Nordflanke aufgebrochen. Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine schickt die Deutsche Marine die zusätzliche Korvette, die sich dem Marineverband "Standing Nato Maritime Group 1" anschließen wird. Dieser Verband ist vor allem für die Kontrolle und den Schutz wichtiger Seewege im Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee zuständig.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.