Russischer Angriff geht weiter - Nato verlegt zur Abschreckung Russlands Einheiten der schnellen Einsatztruppe

Der russische Invasion der Ukraine läuft weiter. Am Freitag rückte die russische Armee nach Kiew vor. Auch in anderen Landesteilen gehen die Kämfe weiter, immer öfter trifft es Zivilisten. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Menschen fotografieren noch schwelende zerstörte russische Militärfahrzeuge am Stadtrand von Charkiw.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Russlands Truppen rücken immer weiter vor, nehmen dabei auch auf Zivilisten keine Rücksicht, wie zahlreiche Bilder und Videos zeigen. Viele Ukrainer versuchen zu fliehen, die Regierung des Landes will jedoch in Kiew bleiben und hofft auf internationale Unterstützung.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.