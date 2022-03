Teilnehmer einer Protestkundgebung gegen den Ukraine-Krieg stehen in Rottach-Egern am Tegernsee, dem Wohnort des russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Die Organisatoren wollen Usmanow damit aufrufen, seinen Einfluss in Moskau gegen den Krieg geltend zu machen.

Foto: picture alliance/dpa | Uwe Lein