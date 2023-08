Die Ukraine und Russland sollten einen Kompromiss finden, um den Krieg zu beenden, sagte der Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in einem Interview mit der Tageszeitung „Le Figaro“. Zudem sollten international ratifizierte Referenden organisiert werden, mit denen die nationale Zugehörigkeit der derzeit besetzten Gebiete festgelegt werde, berichten das Politportal „euractiv.de“ und weitere Medien.Sarkozy sagte zudem, die EU müsse „ihre Strategie“ in Bezug auf Moskaus Krieg in der Ukraine klären. Sarkozy zufolge ist Putin nicht irrational oder kriegstreiberisch um des Krieges willen. Vielmehr seien „die europäischen Interessen nicht auf die der USA abgestimmt“, und die EU-Staats- und Regierungschefs müssten entsprechend handeln. Für ihn bedeutet das in erster Linie, dass „die Ukraine nicht der EU beitreten darf.“„Die Ukraine ist eine Brücke zwischen dem Westen und dem Osten (und) muss dies auch bleiben.“ Der EU-Beitrittskandidatenstatus des Landes sei bestenfalls „unaufrichtig.“ Stattdessen solle die Ukraine „neutral“ bleiben, um nicht Putins „Anti-West-Paranoia“ Vorschub zu leisten.Dieser Neutralitätsgrundsatz, so Sarkozy gegenüber „Le Figaro“, dürfe nicht als „Beleidigung“ aufgefasst werden und werde „mit einem internationalen Abkommen einhergehen, das extrem starke Sicherheitsgarantien vorsieht, um (die Ukraine vor den Risiken eines weiteren Angriffs zu schützen.“

Die Ukraine vor die Wahl zu stellen, sich zwischen Europa und Russland zu entscheiden, widerspreche seiner Meinung „nach der Geschichte und Geographie der Region. Es wäre naiv zu glauben, dass der Sturz Putins an dieser Realität etwas ändern würde“, sagte der in Frankreich stark umstrittene Ex-Präsident. (uk)