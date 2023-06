Für Satiriker Dieter Nuhr (62) sind die hohen Umfragewerte der AfD „keine Überraschung“, sagte er bei einer Diskussion mit Verfassungsrichter Peter Müller.

Das Thema, das die Menschen, die inzwischen der AfD zuneigen, am meisten umtreibe, sei die Migration, berichtet das Portal „Focus online“. Über viele Aspekte werde aber nicht diskutiert, auch nicht in den Medien. Noch nie sei der „Abstand zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung so groß gewesen wie heute“. Von den 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern seien vier Millionen arbeitsfähig – arbeiteten aber nicht. „Sie sind nur zu uns gekommen“, so Nuhr.

Auch eine Debatte über Klimaziele werde unterbunden, „jeden Tag“. Deutschland könne mit dem Anteil von 1,76 Prozent am weltweiten Klimaausstoß nicht den Hebel umlegen, „um das Klima zu retten“.

Auch mit der Meinungsfreiheit im Kulturbetrieb sei es nicht mehr weit her. Wer sie nutzt, bekomme schnell Probleme und müsse mit Drohungen rechnen. „Wenn man keine Macht hat, ist man weg.“ (uk)