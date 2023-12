Heilbronn - Um die dramatische Wohnungsnot durch Migration und Asyl nach Deutschland zu lindern, will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom Stopp der – vor allem aus Umweltschutzgründen umstrittenen – Flächenversiegelung verabschieden. Das berichtet „Spiegel online“. „Für ganz Deutschland kann man sagen: Wir brauchen wahrscheinlich 20 neue Stadtteile in den meistgefragten Städten und Regionen – so wie in den Siebzigerjahren“, sagte er am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der Zeitung „Heilbronner Stimme“.

Das Bauen auf der „grünen Wiese“ sei in den zurückliegenden Jahren nicht mehr gewollt gewesen. Jetzt sei es aber notwendig, ergänzte Scholz mit Blick auf den steigenden Wohnungsbedarf. Es brauche eine politische Verabredung, mehr Bauland zur Verfügung zu stellen und auch dort höhere Bauten zuzulassen, wo dies verhindert worden sei. (UK)