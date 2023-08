Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt sich im Fall der Anschläge auf die Nord-Stream-Gaspipelines für einen Gerichtsprozess in Deutschland ein. „Wir werden herausfinden, wer es war, soweit wir das können“, sagte Scholz am Abend bei einem Bürgerdialog in Potsdam. „Und wir werden nicht, weil uns das Ergebnis nicht gefällt, das nicht zur Anklage bringen“, betonte er. So berichtete das Portal „Welt online“ gestern; „Da kann keiner auf Rücksicht hoffen.“ Es gebe keinerlei Indizien, dass die USA oder Großbritannien hinter dem Anschlag steckten. „Wir wollen das unbedingt aufklären“, sagte der Kanzler. Der Generalbundesanwalt arbeite weiter an dem Fall.

Indizien, die auf eine Verwicklung der USA hindeuten, gibt es allerdings, wie der legendäre US-Enthüllungsjournalist Seymour Hersh im Februar dieses Jahres enthüllte. Hersh führte zudem aus, dass eine solche Aktion nur mit aufwendiger, professioneller Marinetechnik möglich gewesen sei. Inzwischen gäbe es auch eine Spur in die Ukraine, wie deutsche Behörden mitteilten. Eine heiße Spur nach Russland fand sich bislang nicht. (uk)