Die Zahl seiner kleinen und jugendlichen Leser ist nur schwer zu beziffern, aber eine hohe zweistellige Millionenzahl dürfte eine realistische Schätzung sein. Doch jetzt droht einem der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren im deutschsprachigen Raum, Otfried Preußler, das Fallbeil der Cancel Culture.

Das Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach bei München soll in Staatliches Gymnasium Pullach umbenannt werden. Das habe eine Arbeitsgruppe von Schülern und Lehrern entschieden, bestätigt Schulleiter Benno Fischbach gegenüber der „Bild“-Zeitung. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Auch Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) ist für die Namensänderung. Die Gründe lägen in der NS-Vergangenheit Preußlers und im unbedeutenden Jugendwerk „Erntelager Geyer“ von 1944.

„Weder gab es ein Bekenntnis noch eine spätere Distanzierung von diesem Buch vonseiten des Autors“, so Schulleiter Benno Fischbach zur „Bild“. Deshalb hätten Lehrer, Eltern und Schüler die Initiative zur Umbenennung gestartet.

Der Sudetendeutsche Preußler war – wie fast alle seines Jahrgangs – in der Hitlerjugend. Kurz vor seinem 18. Geburtstag trat er in die NSDAP ein. Später meldete er sich freiwillig zum Krieg. 1944 geriet er an der Ostfront in sowjetische Kriegsgefangenschaft, die er nur knapp überlebte. Er erkrankte an Malaria, Typhus und Fleckfieber und konnte erst fünf Jahre später nach Deutschland zurückkehren. Zunächst wurde er Lehrer, später freischaffender Schriftsteller. Seine Bücher „Räuber Hotzenplotz“, „Das kleine Gespenst“, „Die kleine Hexe“ und „Krabat“ wurden Bestseller, der Rest ist deutsche Literaturgeschichte.

Seine Erfahrungen an die Zeit als Mitläufer und Opfer verarbeitete Preußler wie ein wahrer Autor nicht mit Sonntagsreden, sondern mit einem großen Roman. Im düsteren Jugendbuch „Krabat“ gerät ein Waisenjunge in die Fänge des „Schwarzen Müllers“. Zuerst ist Krabat von der Magie fasziniert, doch dann muss er erkennen, welchen furchtbaren Preis alle Müllerburschen in der „Schwarzen Mühle“ eines Tages zahlen müssen.

„Mein ,Krabat’ ist … meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation und die aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken“, schrieb Preußler später über seine persönliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.