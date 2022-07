Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern Schwesig fehlt die Konkurrenz

Die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden am 26. September über einen neuen Landtag. Die SPD kann auf einen Sieg hoffen, was Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eine weitere Amtszeit sichern würde. Die Opposition ist eher ratlos.