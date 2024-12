Ukraines Präsident Selenskyj erinnert in seiner Silvesteransprache an die harten Tage des zurückliegenden Jahres. Und er hofft auf ein neues Jahr mit einem Leben ohne Krieg.

Kiew - Zum Jahreswechsel hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an den täglichen Kampf für die Freiheit erinnert. „Jeder einzelne Tag 2024 wurde von unseren Kriegern gewonnen, von allen unseren Menschen, von jedem, der verteidigt, arbeitet, stärkt und hilft“, sagte Selensky in seiner auf X verbreiteten Silvesteransprache. „Wir Ukrainer wissen, was es heißt, nicht auf das Morgen zu warten, sondern um jeden einzelnen Tag und jedes Jahr in Freiheit zu kämpfen.“

Und das vergangene Jahr sei genau das gewesen - hart erkämpft und frei, unterstrich Selenskyj. „Ein weiterer Schritt zu Gerechtigkeit, zu einem gerechten Frieden, unserem Sieg, und zu einem Leben ohne Krieg.“ Das vergangene Jahr hatte der Ukraine vor allem in seiner zweiten Hälfte zahlreiche militärische Rückschläge vor allem im hart umkämpften Osten des Landes gebracht.

Selenskyj fügte dem Beitrag auf X ein Foto hinzu, das ihn und seine Frau Olena vor einem geschmückten Tannenbaum zeigen.