Ein russisches Frühwarnflugzeug vom Typ Berijew A-50 Schmel. Auf dem Rumpfrücken ist in der Verkleidung eine große Radarantenne eingebaut.

Kiew/Davos/dpa/UK. - Beflügelt durch den Abschuss zweier strategisch wichtiger russischer Militärflugzeuge ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz eingetroffen, um noch mehr Hilfe aus dem Westen zu erbitten. In Kiew hofft die Führung, dass der Erfolg auch dabei hilft, die zuletzt gewachsene Skepsis westlicher Regierungen an der Zweckmäßigkeit ihrer Unterstützung zu überwinden.

Ukrainischen Angaben zufolge handelt es sich bei dem Abschuss um einen Coup: Ein Frühwarnaufklärungsflugzeug vom Typ A-50 und eine fliegende Kommandozentrale vom Typ Iljuschin Il-22M seien vernichtet worden, teilte der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj am Montag in Kiew mit. Zuvor hatten ukrainische Medien über die Treffer berichtet. Dort hieß es allerdings, dass die A-50 zerstört wurde, während die Il-22M, schwer beschädigt, eine Notlandung im russischen Anapa schaffte. Der Kreml bestätigte den Abschuss nicht. Er habe keine Informationen dazu, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Sollten die ukrainischen Informationen zutreffen, wäre dies ein großer Erfolg für Kiew. Frühwarnflugzeuge können aufgrund ihrer leistungsfähigen Radargeräte einen großen Abstand zum Kampfgebiet halten. Bei Konflikten zwischen zwei angrenzenden Staaten operieren sie in der Regel über dem eigenen Hoheitsgebiet. Die Abschüsse könnten bedeuten, dass die ukrainische Armee zumindest in der Lage ist, relativ langsame und große Flugzeuge auch über dem russischen Staatsgebiet abzuschießen.

Mit dieser Meldung dürfte Selenskyj zu punkten versuchen, wenn es in den Gesprächen in Bern und Davos um die Lage an der Front geht. Schon im Vorfeld des Davos-Gipfels hatte die ukrainische Führung deutlich gemacht, dass sie nicht an einem Einfrieren des Konflikts mit Russland interessiert sei. Eine Atempause nütze nur Moskau, um Kraft für neue Angriffe zu sammeln.

Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos wollen angesichts von geopolitischen Krisen und Kriegen eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit bieten. „Vertrauen wieder herstellen“, ist das Motto des Treffens überschrieben.

Das Treffen in den Schweizer Alpen ist üblicherweise kein Gipfel, bei dem hart verhandelt wird. Es geht vielmehr um Austausch und persönliches Kennenlernen.Wirtschaftspolitisch ist seit Beginn der Kriege in der Ukraine und in Gaza ebenfalls viel Vertrauen verloren gegangen. Zwar scheinen sich die meisten Länder von den energiepolitischen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine erholt zu haben. Doch nun zeichnen sich Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten ab, allen voran Lieferengpässe wegen der Angriffe von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer.

Die Entwicklungsorganisation Oxfam beklagte, unter den Kriegen und der Inflation der vergangenen Monate litten vor allem arme Menschen, die zuletzt noch ärmer geworden seien. Die fünf Reichsten der Welt – allesamt Männer – hätten ihr Vermögen seit 2020 dagegen mehr als verdoppelt.

In ihrem am Montag veröffentlichten Bericht sagt die Organisation voraus, dass die Welt schon in zehn Jahren ihren ersten Dollar-Billionär haben könnte.