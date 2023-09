Washington/Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt und den russischen Staatschef Wladimir Putin mit Adolf Hitler verglichen. „Wenn die Ukraine fällt, was wird dann in zehn Jahren passieren?“, sagte Selenskyj in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview des US-Fernsehsenders CBS.

„Wenn (die Russen) Polen erreichen, was dann? Ein Dritter Weltkrieg?“ Die „ganze Welt“ müsse darüber entscheiden, „ob wir Putin stoppen oder einen Weltkrieg auslösen wollen“, fügte Selenskyj hinzu. „Wir können Putin nicht ändern.“ Die Menschen in Russland hätten Putin „gewählt und wiedergewählt“ und damit „einen zweiten Hitler herangezogen“.

Selenskyj bedankte sich in dem Interview für die massive finanzielle Unterstützung der USA. Zuvor hatte der ukrainische Präsident mit Aussagen in einem Interview mit der britischen Zeitschrift „The Economist“ für Verwunderung und Verärgerung gesorgt. Darin hatte er mit Konsequenzen gedroht, falls Europa, das inzwischen die Ukraine im Gesamtumfang mehr unterstützt als die USA, seine Hilfen drossele.

Die Millionen ukrainischen Flüchtlinge in Europa hätten sich bislang „gut benommen“. Aber niemand wisse, wie sie reagieren, wenn sie sich „im Stich gelassen“ fühlten. Das werde „keine gute Geschichte“ für Europa, wenn „diese Menschen in die Ecke gedrängt“ würden.

Kiew entlässt sechs Vize-Verteidigungsminister

„Wenn die Ukraine fällt, wird Putin sicherlich weitermachen“, sagte Selenskyj. „Was werden die USA tun, wenn Putin die baltischen Staaten erreicht? Wenn er die polnische Grenze erreicht? Er wird es tun.“ Die Ukraine verteidige im Krieg gegen Russland „die Werte der ganzen Welt“, betonte Selenskyj. „Und es sind die Ukrainer, die den höchsten Preis zahlen. Wir kämpfen wirklich für unsere Freiheit, wir sterben. Wir sind keine Fiktion, wir sind kein Buch. Wir kämpfen wirklich gegen einen Atomstaat, der damit droht, die Welt zu zerstören.“

Inmitten der zähen Gegenoffensive und kurz nach der Neubesetzung an der Spitze des Ressorts nach Korruptionsfällen sind in der Ukraine sechs Vizeverteidigungsminister entlassen worden. Unter ihnen ist einer Mitteilung der ukrainischen Regierung vom Montag zufolge auch die im Westen bekannte Vizeministerin Hanna Maljar. Das Kabinett gab keinen Grund für die Entscheidung an. (dpa/uk/vs)