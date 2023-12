Sie bereut die Kriegserklärung an Russland

Außenministerin Annalena Baerbock (42) bereut ihre Kriegserklärung an Russland, die einen riesigen Shitstorm auslöste und diplomatisch höchst unklug war. Nach dem Aussprechen des Satzes „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander“. In einer EU-Besprechung sei ihr sofort klar gewesen, dass diese Formulierung missverstanden werden könne, sagte die Grünen-Politikerin in einer Doku des ZDF. „Das würde ich beim nächsten Mal sicherlich anders machen“, meint Baerbock heute.

Dass sie sich manchmal verspreche („da muss man kein Geheimnis drum machen“), damit habe sie umzugehen gelernt, so „ZDF online“. Bereits im Wahlkampf habe sie die Lehre gezogen: „Es wird sowieso nie perfekt sein.“ Obwohl Professionalität zu ihrem Job gehöre, müsse sie aufpassen, es nicht überprofessionell machen zu wollen und dann nicht mehr sie selbst zu sein. Für die Doku wurde Baerbock rund ein Jahr, darunter bei zahlreichen Dienstreisen, vom ZDF begleitet.uk