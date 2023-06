Ungarns Regierungschef Viktor Orban am 26. Juni 2023 beim Treffen der Visegrad-Gruppe in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. IMAGO/CTK Photo

Budapest - dpa/uk

Orban sagte am Montagabend in einem Interview mit der „Welt“, „Bild“ sowie dem Politportal „Politico“ in Budapest zur Begründung: „Das Problem ist, dass den Ukrainern die Soldaten früher ausgehen werden als den Russen. Und das wird am Ende der entscheidende Faktor sein.“ Deshalb plädiere er „immer für Frieden, Frieden, Frieden“. Anderenfalls werde das Land „riesige Mengen an Reichtum und viele Menschenleben verlieren“ und es werde zu „unvorstellbarer Zerstörung kommen“.

Frieden bedeute gegenwärtig Waffenstillstand. Die einzige Möglichkeit dafür sieht Orban darin, „dass die Amerikaner Verhandlungen mit den Russen aufnehmen und eine Vereinbarung über eine Sicherheitsarchitektur abschließen und einen Platz für die Ukraine in dieser Sicherheitsarchitektur finden“.

„Russland ist eine andere Welt“

Der Eindruck von Schwäche, den Putin während des Aufstands gemacht habe, beruhe auf Fehleinschätzungen des Westens, der Russland nicht verstehe: „Wissen Sie, das ist Russland. Russland funktioniert anders als wir. Die Strukturen in Russland sind sehr stabil. Sie basieren auf der Armee, dem Geheimdienst, der Polizei, es ist also eine andere Art von Land, es ist ein militärisch orientiertes Land. Vergessen Sie also nicht, dass die Russen nicht so ein Land sind wie wir, Deutschland oder Ungarn. Es ist eine andere Welt ... Wenn Sie also aus unserer Logik heraus verstehen wollen, wie sie funktionieren, werden wir uns immer täuschen“, sagte Orban.

„Ukraine ist kein souveränes Land mehr“

Zur Lage der Ukraine sagte Orban: „Aber was wirklich zählt, ist, was die Amerikaner tun möchten. Die Ukraine ist kein souveränes Land mehr. Sie haben kein Geld. Sie haben keine Waffen. Sie können nur kämpfen, weil wir im Westen sie unterstützen. Wenn die Amerikaner also beschließen, dass sie Frieden haben wollen, wird es Frieden geben.“

Die Frage, ob er Putin für einen Kriegsverbrecher halte, verneinte Orban. Es sei „keine gute Idee“ darüber zu sprechen, wenn man einen Waffenstillstand mit Putin anstrebe. „Wir können nach dem Krieg über Kriegsverbrechen sprechen“, so Orban weiter.

Die Frage, wie seine Position zu seiner Forderung von 1989 nach einem Abzug der sowjetischen Truppen aus dem damaligen Ostblock-Staat Ungarn passe, bezeichnete Orban als „Provokation“: „Sie wissen schon, den Ungarn zu sagen, dass wir Pro-Russen oder Freunde der Russen sind, widerspricht unseren historischen Erfahrungen. Ich kämpfe für Ungarn. Ich kümmere mich nicht um Putin.“