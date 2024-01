München/dpa/UK - „Deutschland braucht eine Asylwende“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestern in München. Man sage Ja zu Menschlichkeit, aber entschlossen Nein zu einer unkontrollierten Zuwanderung. „Es braucht eine Integrationsgrenze, eine Wende in der Migrationspolitik“, so Söder weiter. Die geplanten Gesetzesänderungen der Bundesregierung in dem Bereich seien „zu wenig, halbherzig und kosmetisch“ und würden „keine grundlegende Wende“ erreichen.

Konkret forderte die bayerische Staatsregierung die Bundesregierung darüber hinaus dazu auf, eine grundlegende Änderung des Asylrechts anzustoßen. „Deutschland kann seiner humanitären Verantwortung nur dann weiterhin gerecht werden, wenn unsere begrenzten Ressourcen zielgerichtet für die Menschen eingesetzt werden, die tatsächlich schutzbedürftig sind“, heißt es im Kabinettsbericht.

Statt in Deutschland bei internationalen Krisen „individuell und unbegrenzt“ Schutz zu gewähren, solle man mit festen Aufnahmezusagen der EU arbeiten. Zudem sollten Spielräume genutzt werden, um mehr Straftäter von einem Schutzstatus auszuschließen.

Konkret will Bayern beispielsweise das deutsche Asylrecht grundlegend ändern. Wenn sich aktuell nur ein Prozent der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge auf das Grundrecht auf Asyl aus dem Grundgesetz (Artikel 16a) berufe, spiele dieses Recht kaum mehr eine Rolle und müsse überarbeitet werden, sagte Söder. Aktuell gewähre Deutschland vor allem auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention oder subsidiärem EU-Schutz ein Bleiberecht: „Der nationale Gesetzgeber braucht mehr Spielraum bei der Schutzgewährung.“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte nach der Kabinettssitzung die Bedeutung von Kontrollen an den deutschen EU-Binnengrenzen. Die deutschen Grenzschützer müssten in Zukunft die Möglichkeit haben, auch Asylsuchende an der EU-Binnengrenze zurückzuweisen. Das bayerische Kabinett will die Bundesregierung über den Bundesrat zudem dazu auffordern, „an den großen deutschen Flughäfen“ zentrale Ausreisezentren zu schaffen.

Zurückweisungen an den Grenzen?

„Es gibt gute Gründe zu befürchten, dass wieder deutlich mehr Migranten versuchen werden, illegal nach Deutschland zu kommen, wenn es die Witterung auf den Fluchtrouten zulässt“, hatte Herrmann zuvor der „Welt am Sonntag“ gesagt. Die Bundesregierung müsse den Zuzug begrenzen, so der Landesinnenminister.

„Ich bin davon überzeugt: Deutschland, das ausschließlich von Schengen-Ländern umgeben ist, kann in einer solchen Situation nicht mehr darauf verzichten, illegale Migranten auch bei einem Asylgesuch an seiner Grenze zurückzuweisen“, forderte Herrmann.

Ob EU-Mitgliedstaaten Asylbewerber an ihren Binnengrenzen zurückweisen dürfen, ist rechtlich umstritten. Herrmann hält das praktisch und juristisch für möglich. „Das europäische Recht lässt die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit unberührt“, sagte der Minister. „So steht das ausdrücklich im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – das ist der sogenannte ,Ordre public’-Vorbehalt.“

Außerdem sollten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nur noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, also kein Bürgergeld mehr.

