Petra Köpping (SPD), Sozialministerin von Sachsen, steht während ihrer Vorstellung zur Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2024 in Sachsen am 25. September 2023 neben dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Dresden/Berlin/dpa/rnd/vs. - Die mitregierende SPD liegt nach einer aktuellen Umfrage bei nur noch 3 Prozent (minus vier Prozentpunkte seit Anfang Dezember) und würde damit nicht mehr im Landtag vertreten sein. Für die FDP kommt es mit einem Stimmenanteil von nur 1 Prozent (minus eins) ähnlich hart.

Die AfD legte in Sachsen deutlich zu und liegt mit 37 Prozent derzeit klar vor der CDU. Bei der Befragung des Meinungsforschungsinstitutes Civey für die „Sächsische Zeitung“ verharrte die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer bei ihren 33 Prozent von vor einem Monat. Damals lagen beide Parteien in der gleichen Umfrage noch gleichauf.

Die Grünen kommen mit sieben Prozent der Wählerstimmen glimpflich davon. Die Linke hat jetzt acht Prozent (plus eins); allerdings ist die Partei damit von früheren Werten weit entfernt. Bei der Landtagswahl 2014 hatte die Linke noch 21 Prozent erreicht.

Für die Landes-SPD zeigt sich jetzt, dass die Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl, Petra Köpping, bislang nicht den Umschwung einleiten konnte.

Zuvor hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ gesagt, dass die Zerwürfnisse innerhalb der Ampel-Koalition mit ein Grund für das Erstarken der AfD in Deutschland seien. „Wir haben Anteil daran, das kann niemand in Zweifel ziehen“, so Mützenich: „Unser Auftritt erzeugt bei manchen Wählerinnen und Wählern den Wunsch, dass ,die da oben’ mal eine Quittung bekommen.“

Gibt es 2024 einen Ministerpräsidenten der AfD?

Allerdings sollten sich die Bürgerinnen und Bürger trotz verständlicher Kritik gut überlegen, wem sie ihre Stimme gäben, „und erkennen: Die AfD interessiert sich nicht für euch.“ Sie kämpfe nicht für wichtige soziale Belange wie Tariflöhne, gute Arbeitsbedingungen, den Mindestlohn oder gesellschaftliche Solidarität wie die Integration von Kindern mit Behinderungen.

Die Mehrheit der Deutschen rechnet unterdessen damit, dass die AfD bei mindestens einer der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr die absolute Mehrheit erreicht und damit auch den Ministerpräsidenten stellen kann. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa halten 53 Prozent ein solches Szenario für wahrscheinlich und nur 32 Prozent für unwahrscheinlich. In Ostdeutschland rechnen sogar 58 Prozent damit, dass die AfD in einem der drei Länder an die Macht kommt und den Regierungschef stellen wird. Meinung