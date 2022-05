SPD jagt CDU in Nordrhein-Westfalen

Magdeburg/Düsseldorf - Diesmal kommt’s drauf an , lautet ein abgegriffener, hundertmal gehörter Wahlkampfslogan. In Nordrhein-Westfalen trifft er ins Schwarze: Für den amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst geht es um alles oder nichts. Gewinnt der CDU-Mann, steht seinem Aufstieg in der Partei nichts im Wege. Verliert der Laschet-Nachfolger, dürfte seine politische Laufbahn zu Ende sein.