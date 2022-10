Spionageaffäre in Habecks Ministerium offenbar Ente

Berlin/Hannover/Düsseldorf - Uwe Kreißig

Nach einem Bericht der Wochenzeitung „Zeit“ vom 1. September dieses Jahres war das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) einer entsprechenden Vermutung nachgegangen.

Die „Zeit“ hatte geschrieben, dass hausintern der Verdacht gegen die Betroffenen aufgekommen war. Die Beamten seien aufgefallen, weil sie in Vorlagen zur Gas- und Energiepolitik eine auffallend russlandfreundliche Meinung vertreten hätten. Ihre Positionen wären „meilenweit von der politischen Linie ihres Ministers abgewichen“, schrieb die „Zeit“.

Die beiden Beamten seien vom „Verfassungsschutz“ durchleuchtet worden, aber es sei „nichts“ gefunden worden, wird auf dem Politik-Portal „Telepolis“ berichtet. Wie das „Handelsblatt“ gestern berichtete, gäbe es aber inzwischen unter den Beamten des Hauses große Verunsicherung und Zweifel.

Einen Tag nach Erscheinen des Zeit-Artikels habe es im Wirtschaftsministerium eine Krisensitzung gegeben. Aus dem Protokoll des Treffens gehe laut Handelsblatt hervor, dass es „überhaupt keinen konkreten Spionageverdacht gegen die beiden in Rede stehenden Ministeriumsmitarbeiter gegeben“ habe. Zudem würden die beiden Beamten als hochkompetent und loyal gelten.

Aktion gegen Kritiker?

Staatssekretär Patrick Graichen, ein enger Vertrauter von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), soll laut Protokoll beschwichtigt haben. Man habe laut „Handelsblatt“ volles Vertrauen in alle Beamten. Eine Aussage von Graichen könne aber als möglicher Hinweis für das Einschalten des Verfassungsschutzes gedeutet werden: „Das Wirtschaftsministerium habe ,jahrelang russlandfreundliche Politik gemacht’. Seit die Grünen nun das Ruder in der Hand hätten, habe sich das grundlegend geändert, so sieht es Graichen“, schreibt das „Handelsblatt“.

Damit stehe der Verdacht im Raum, dass Habecks Vertraute gegen interne Kritiker vorgehen wollte, so „Telepolis“. Entsprechend sei der Vorfall auch von den Ministerialbeamten aufgenommen worden. „Und so wird inzwischen gespottet, dass inzwischen eine fundierte abweichende Einschätzung der Lage ausreiche, damit die Hausspitze den Verfassungsschutz einschalte“, so „Telepolis“.