Wiesbaden/Magdeburg - Im April 2023 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 83 503 Menschen gestorben. Die gestern veröffentlichte Zahl liegt ein Prozent höher als der Durchschnitt der Jahre von 2019 bis 2022. Im Januar und Februar dieses Jahres lagen dagegen die Geburtenzahlen in Deutschland mit minus 6,4 Prozent sowie 4,7 Prozent deutlich unter den jeweiligen Werten von 2022. Für die Geburtenzahlen in den Monaten März und April hat Destatis bislang noch keine Werte veröffentlicht. (uk)