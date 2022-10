Bund der Steuerzahler kritisiert Kanzleramt: Ein Anbau für eine Milliarde Euro?

Berlin/dpa/uk - In seinem gestern in Berlin vorgestellten Schwarzbuch listete der Verband dafür erneut 100 Beispiele aus unterschiedlichen Regionen auf. Zusätzlich kritisierte der Steuerzahlerbund den geplanten Erweiterungsneubau des Kanzleramts in Berlin, der nach jüngsten Schätzungen 777 Millionen Euro kosten soll – etwa 177 Millionen mehr als gedacht.

„Selbst dieser Preis wird nicht zu halten sein“, sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel. Angesichts von Inflation und Fachkräftemangel werde die Summe noch einmal nach oben zu korrigieren sein. „Ich prophezeie, dass wir ganz stark an eine Milliarde rankommen“, sagte Holznagel.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) ist ein Verband, der sich für die Senkung von Steuern sowie die Verringerung von Staatsverschuldung einsetzt. Jedes Jahr werden Projekte angeprangert, bei denen aus seiner Sicht Steuergeld verschwendet wurde. Die Beispiele, die der BdSt aufführt, sprechen nicht selten für sich.

Berlin plant Flussbad für 77 Millionen Euro

Der BdSt forderte auch einen Stopp aller Planungen für ein Flussbad Berlin im Spreekanal in Mitte. „Für das sich hier ankündigende Millionengrab muss sofort die Reißleine gezogen werden“, meint der Verband. Er erinnerte daran, dass für das Flussbad Ausgaben in Höhe von 77 Millionen Euro veranschlagt seien. Mit dem Geld könne alternativ rund die Hälfte des Sanierungsrückstaus bei den Berliner Bädern beseitigt werden, was dem Schul- und Vereinsschwimmen zugutekäme, so der Verband.

Neues Haus für Abgeordnete wird teurer

In dem neuen Schwarzbuch findet sich auch das Elisabeth-Selbert-Haus, ein rund 200 Büros umfassender Neubau des Bundestages am Boulevard Unter den Linden. Anfangs seien im Bundeshaushalt 28,2 Millionen Euro dafür eingestellt gewesen, mittlerweile seien 89,2 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Zudem solle das Vorhaben nach neuester Planung erst 2026 fertig sein statt wie zunächst vorgesehen bis Ende 2024.

Maskenbeschaffung gerät völlig aus dem Ruder

Der Bund der Steuerzahler fragte nach eigenen Angaben bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) nach den Gründen. Die Bima teilte demnach mit, dass Mehrkosten vor allem auf „marktbedingte Kostensteigerungen“ und „Risiken wegen des schwierigen Baugrunds“ zurückzuführen seien. Letzteres Problem sei auch Grund für die Terminverschiebung.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 waren Masken knapp und guter Rat teuer. Mit einem „Open-House-Verfahren“ versuchte man im Bundesgesundheitsministerium schnell Schutzmasken zu beschaffen, aber das Verfahren lief völlig aus dem Ruder.

Reiner Holznagel Foto: dpa

Eine Anwaltssozietät vertrete inzwischen den Bund in Bezug auf Ansprüche aus dem Open-House-Verfahren und habe seit 2020 mehr als drei Millionen Euro aus der Staatskasse erhalten. Ein weiteres Beratungsunternehmen habe für Rechtsstreitigkeiten und für Rechtsberatungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Honorare von mehr als 33 Millionen Euro kassiert, berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND).

Bis Anfang 2022 seien rund 30 Vergleiche mit frustrierten Händlern geschlossen worden. Dennoch seien weiterhin Dutzende Klagen bei Gericht anhängig, heißt es im Schwarzbuch. Allein für Schadenersatz und Prozesskosten musste der Bund bisher mehr als 13 Millionen Euro zahlen, so „RND“. Über 30 Millionen Euro wurden aus der Staatskasse für Anwälte und Berater im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten ausgegeben.