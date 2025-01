Todesfahrt von New Orleans - Was wir wissen und was nicht

Ein Auto ist in New Orleans in eine Menschenmenge gerast - zehn Menschen starben.

New Orleans - Ein Mann fährt am Neujahrsmorgen mit einem Pick-up-Truck in New Orleans in eine noch feiernde Menschenmenge. Zehn Menschen sind tot, das Entsetzen ist groß, in den USA und darüber hinaus.

Was wir wissen

Was wir nicht wissen