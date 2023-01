Trump „empfiehlt“ Razzia im Weißen Haus

US-Präsident Biden bemüht sich angesichts des Fundes geheimer Dokumente in seinem ehemaligen Privatbüro um Schadensbegrenzung. Er sei „überrascht“ gewesen, dass die Dokumente überhaupt in das Büro gebracht worden seien, sagte Biden am Rande eines Besuches in Mexiko-Stadt. Er wisse nicht, was in den Unterlagen stehe, erklärte Biden weiter. Der pikante und politisch brisante Fund bringt den Präsidenten in Erklärungsnot.

Zuvor war öffentlich geworden, dass Biden geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in seinen privaten Büroräumen im Penn Biden Center in der Hauptstadt Washington aufbewahrt hatte. Biden habe die Räumlichkeiten nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis etwa 2020 genutzt, hieß es aus dem Weißen Haus. Bei den Unterlagen handelt es sich Berichten zufolge um mindestens zehn geheime Dokumente, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Darunter sind laut CNN etwa Papiere des US-Geheimdienstes zu anderen Ländern, wie der Ukraine, dem Iran oder Großbritannien.

Die politisch brisante Nachricht ereilte Biden während seines ersten Auslandstrips im neuen Jahr. Der US-Präsident war für politische Gespräche mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und Kanadas Regierungschef Justin Trudeau nach Mexiko gereist. Zunächst schwieg er zu bohrenden Nachfragen nach dem Fund. Erst bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit) erklärte er sich schließlich.

Auch der Zeitpunkt des Fundes der Dokumente wirft bei den Republikanern Fragen auf. „Oh wirklich? Die haben das erst jetzt nach all den Jahren gefunden?“, zitierte der Sender CNN den frisch gewählten Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Ähnlich äußerte sich Parteikollege Byron Donalds: „Warum wurden diese Dokumente erst sechs Jahre später gefunden?“

Nächster peinlicher Aussetzer von Biden

Auch Ex-Präsident Donald Trump ließ sich Spott und Kritik nicht nehmen. „Wann wird das FBI eine Razzia in den vielen Wohnungen von Joe Biden durchführen, vielleicht sogar im Weißen Haus?“, postete Trump auf der Social-Media-Plattform „Truth Social“.

Zuvor hatte ein erneuter Aussetzer des US-Präsidenten bei einem Auftritt in El Paso Zweifel an Bidens geistiger Fitness geweckt, wie die Zeitschrift „Newsweek“ berichtete. Bei einem Besuch in einem Zentrum für Migranten nahe der Großstadt El Paso wurde Biden einem Mitarbeiter der Heilsarmee vorgestellt.

Der Präsident ging auf den Sozialarbeiter, der eine Uniform der Heilsarmee trug, zu, schüttelte ihm die Hand und flüsterte: „Ich habe einige Zeit mit dem Secret Service in Polen und der Ukraine verbracht“, wie aus einem bei Twitter veröffentlichten Video ersichtlich wird. Einen Augenblick später bemerkte Biden dann aber doch seinen Fauxpas. „Nicht der Secret Service, sondern die Heilsarmee“, murmelte der 80-Jährige vor sich hin und ging fort. (dpa/uk)