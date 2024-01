Der Ex-Präsident gewinnt bei den Vorwahlen in New Hampshire und dürfte Kandidat der Republikaner werden.

Laconia (UK/dpa) - Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner hat Ex-Amtsinhaber Donald Trump auch bei der zweiten Vorwahl klar gewonnen. Im Bundesstaat New Hampshire im Nordosten der USA führte er nach Auszählung von mehr als 91 Prozent der Stimmen am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) laut Prognosen von „Washington Post“ und CNN mit etwas mehr als 54 Prozent der Stimmen.

Seine Konkurrentin Nikki Haley kam mit rund 43 Prozent auf Rang zwei. „Es gibt noch Dutzende von Bundesstaaten, die noch vor uns liegen“, sagte sie kämpferisch in ihrer Rede nach der Abstimmung.

„Wir haben Millionen getötet“

Der Ex-Präsident hielt seine Rede frei und wirkte fit. Sein Programm laute vereinfacht „100 Prozent für Amerika“, so Trump. „Radikale Demokraten“ würden nur deshalb für Haley werben, weil diese für Biden leicht zu schlagen sei, so der Republikaner zu seinen Anhängern in Laconia. Er versprach bei einem Sieg gegen Biden das größte Abschiebungsprogramm in der Geschichte der USA und eine strikte Sicherung der Grenze zu Mexiko gegen die illegale Migration.

Illegale Migration: Biden ging „an den Strand gegangen und entspannte“

Seit Joe Biden ins Weiße Haus einzog, seien 3,8 Millionen illegale Migranten in die USA gekommen, berichtete „Bild online“ vor wenigen Wochen. Der Unmut über die massive illegale Einwanderung wachse daher auch bei Wählern der Demokraten. Alles, was Biden gegen die illegale Migration getan habe, sei „an den Strand zu gehen und zu entspannen“, kritisierte Trump. Er wolle zudem gegen die Drogenkartelle vorgehen, die dafür gesorgt hätten, dass es in den USA so viele tödliche Drogen gäbe wie nie zuvor.

Trump kritisierte deutlich die militärischen Auslands-Interventionen der USA, insbesondere im Mittleren Osten: „Wir haben neun Billionen Dollar ausgeben. Wir haben Millionen Menschen getötet … und was haben wir bekommen? Nichts. Wir haben den Tod, wir haben Blut, wir haben nichts.“ Das sei „eine Schande“.

US-Präsident bezweifelt demokratische Abstimmung bei Gouverneurswahlen an

US-Präsident Joe Biden ist bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Virginia wegen seines Umgangs mit dem Gaza-Krieg mehrfach von Störern unterbrochen worden. Nach Angaben der mitreisenden Presse riefen diese am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Manassas unter anderem „Genozid Joe“ und „Schluss mit der Finanzierung von Völkermord“. Biden musste seine Wahlkampfrede mehrfach unterbrechen.

Für Empörung bei einigen seiner Gegner sorgte außerdem, dass Biden den Demokraten Terry McAuliffe zu Beginn seiner Rede als „wirklichen Gouverneur Virginias“ bezeichnete. Das Publikum reagierte mit vereinzelten Lachern. McAuliffe war von 2014 bis 2018 Gouverneur des Bundesstaats. Im Jahr 2021 ging er erneut für den Posten ins Rennen, verlor bei der Wahl allerdings gegen den Republikaner Glenn Youngkin. Biden machte damals Wahlkampf für seinen Parteifreund McAuliffe.

Seine Gegner warfen Biden daraufhin vor, demokratische Wahlergebnisse nicht zu akzeptieren. Eigentlich warnt Biden im Wahlkampf immer wieder davor, dass Ex-Präsident Donald Trump und dessen Anhänger Lügen über Wahlbetrug verbreiten.