Mitten in der Wildnis Floridas entsteht eine neue Haftanstalt für Migranten. Trump reist zur Eröffnung an - und erklärt auf seine Art, was möglichen Ausbrechern drohen dürfte.

Washington - US-Präsident Donald Trump hat vor der Eröffnung einer Haftanstalt für Migranten in einem Sumpfgebiet im Bundesstaat Florida augenzwinkernd vor Fluchtversuchen gewarnt. Ausbrecher müssten wissen, wie man Alligatoren entkommt. Wer fliehen wolle, müsse lernen, richtig wegzulaufen, sagte der Republikaner auf Nachfrage in Washington – und malte mit der Hand ein Zickzack-Muster in die Luft: „Lauft nicht geradeaus. Lauft so – dann steigen eure Chancen um etwa ein Prozent.“

Ein Reporter hatte ihn zuvor gefragt, ob die Idee hinter der neuen Haftanstalt sei, dass flüchtende Migranten von Alligatoren oder Schlangen gefressen würden. Trump antwortete: „Ich schätze, das ist das Konzept. Das ist kein nettes Geschäft.“ Schlangen seien schnell, sagte er weiter und ging dann auf das Wegrennen vor Alligatoren ein.

Der Präsident machte die Bemerkungen, bevor er sich auf den Weg nach Florida machte, um dort an der Eröffnung der Haftanstalt teilzunehmen. Die Anlage liegt im Herzen der Everglades – der größten subtropischen Wildnis der Vereinigten Staaten. Die US-Regierung bezeichnet das Gefängnis informell als „Alligator Alcatraz“.

Sprecherin: „effizienter und kostengünstiger Weg“

Bereits am Vortag hatte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt Details zu dem Projekt genannt. Es gebe nur eine Straße, die zu der Anstalt führe. Das Gelände sei isoliert, von gefährlichen Wildtieren umgeben und gnadenlos.

Die Einrichtung biete bis zu 5.000 Betten für „kriminelle illegale Ausländer“ und solle ein „effizienter und kostengünstiger Weg“ sein, um Trumps angekündigte Massenabschiebungen umzusetzen. Die Lage mitten im Sumpf solle mögliche Ausbrecher abschrecken, betonte Leavitt.

Die Bezeichnung „Alligator Alcatraz“ spielt auf das berüchtigte Gefängnis Alcatraz vor San Francisco an. Trump hatte vor einigen Wochen angekündigt, die legendäre Inselanstalt wieder in Betrieb nehmen zu wollen, um dort Schwerverbrecher unterzubringen. Man prüfe, ob dies rechtlich und logistisch möglich sei, hieß es damals.

Von 1934 bis 1963 war Alcatraz das wohl gefürchtetste Gefängnis der USA. Die Felseninsel galt als ausbruchsicher und wurde als Ort für besonders gefährliche Straftäter genutzt. Heute steht „The Rock“ unter Denkmal- und Naturschutz.