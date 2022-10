Ukraine braucht drei Milliarden Euro im Monat

Die derzeitigen EU-Hilfen für die Ukraine angesichts des Krieges reichen nach Ansicht der Europäischen Kommission bei Weitem nicht aus. „Die Ukraine benötigt 3 bis 3,5 Milliarden Euro pro Monat als Unterstützung, um die Funktionsfähigkeit des Staates aufrechtzuerhalten“, sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn gestern bei einer Konferenz. Die kurzfristigen Hilfen müssten über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden, als ursprünglich gehofft. Für den langfristigen Wiederaufbau beliefen sich die Schätzungen sogar auf 349 Milliarden Euro, sagte Hahn unter Berufung auf die Weltbank.

Die EU-Staaten hatten sich darauf verständigt, Kiew neun Milliarden Euro an Makrofinanzhilfen bereitzustellen, um die laufenden Ausgaben des Staates zu decken. Eine Milliarde davon wurde bereits ausgezahlt, weitere Kredite über insgesamt fünf Milliarden sollen schrittweise ab Mitte Oktober ausgezahlt werden. Hahn sagte, angesichts des anhaltenden Bedarfs müsse darüber nachgedacht werden, wie die Hilfen nicht nur ad hoc, sondern auch automatisch an die Ukraine gezahlt werden könnten.

Wegen der russischen Invasion in die Ukraine seit dem 24. Februar wird der ukrainische Haushalt einschließlich der Militärausgaben seit Kriegsbeginn zu großen Teilen aus dem westlichen Ausland finanziert.

Insgesamt hat die EU-Kommission zusammen mit den Staaten nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bisher mehr als 19 Milliarden Euro für die Ukraine mobilisiert.

Zuvor war nach Berichten der „Financial Times“ und der „Berliner Zeitung“ bekannt geworden, dass die USA verlangen, dass die EU mehr Geld nach Kiew überweisen solle.

Bei mehreren Treffen hätten US-Vertreter ihren Unmut über die schleppenden Zahlungen aus Brüssel zum Ausdruck gebracht. Die US-Beamten hätten demnach gegenüber den EU-Vertretern betont, dass es notwendig sei, die Ukraine finanziell zu unterstützen, solange die ukrainische Offensive im Süden erfolgreich verlaufe. Die EU könne das Geld als Darlehen gewähren, besser seien aber nichtrückzahlbare Zuschüsse.

USA: EU-Staaten sollen Leasing-Gebühren für Waffenlieferungen an Ukraine zahlen

Brisant an den Forderungen ist, dass die EU einen Mechanismus einrichten soll, über den automatisch monatlich Geld nach Kiew fließen kann. Die Ukraine braucht neben den allgemeinen Ausgaben enorme Mengen an Devisen, weil sie von den USA gelieferte Waffen bezahlen müsse. Grundlage dieser Vereinbarung zwischen Washington und Kiew sei der „Lend and Lease Act 2022“, den der US-Kongress in Teilen auch auf seiner Webseite veröffentlicht hat.

So würden Waffen, Ausrüstung und Kraftstoff von der US-Regierung an die Ukraine lediglich verliehen oder verpachtet und müssten nach dem Krieg zurückgeführt werden. Weil Waffen nach einem Kriegseinsatz häufig beschädigt oder zerstört sind, haben diese oft nur noch Schrottwert. Treibstoff und Ausrüstung sind zudem Verbrauchsmittel. Daher habe die US-Regierung ein Interesse, dass die Ukraine ihren Verpflichtungen aus den Leasing-Verträgen pünktlich nachkomme.

Ein Sprecher der EU-Kommission hatte der „FT“ gesagt, dass die Zahlungen im Einklang mit den strengen EU-Budgetregeln geschehen müssten, um eine missbräuchliche Verwendung der Gelder auszuschließen.

Das staatliche System der Ukraine zählt zu den korruptesten der Welt. Im Korruptionswahrnehmungsindex 2022 von Transparency findet sich die Ukraine auf Rang 122 unter 180 bewerteten Staaten. (dpa/uk)