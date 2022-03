Ukraine-Krieg im Live-Blog: Neue Angriffe auf Kiew erwartet - Separatisten übernehmen Wolnowacha

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die russischen Truppen versuchen in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine, wichtige Städte einzukreisen. Die ukrainische Armee kann nach eigenen Angaben den Vormarsch bremsen. Die Lage der Einwohner bleibt schwer, vor allem in der blockierten Hafenstadt Mariupol.

Die Agrarminister der sieben großen Industrienationen (G7) beraten am Freitag per Videokonferenz über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die weltweite Ernährungssicherung. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko will am Freitag Putin besuchen. Belarus unterstützt den russischen Angriffskrieg und stellte sein Gebiet für den Truppenaufmarsch zur Verfügung.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.