Ukraine-Krieg im Live-Blog: Evakuierung von Zivilisten aus der Ukraine läuft weiter schleppend

Der russische Angriff auf die Ukraine dauert weiter an. Bislang gab es zahlreiche Tote und Verletzte, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die russischen Truppen versuchen in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine, wichtige Städte einzukreisen. Die ukrainische Armee kann nach eigenen Angaben den Vormarsch bremsen. Die Lage der Einwohner bleibt schwer, vor allem in der blockierten Hafenstadt Mariupol.

Derweil gehen die diplomatischen Bemühungen weiter, ebenso wie die Diskussionen über Energieimporte aus Russland. In Deutschland suchten mittlerweile über 100.000 Menschen aus der Ukraine Schutz

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.