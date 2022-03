Ukraine-Krieg im Live-Blog: Nato-Staaten wollen sich zu Sondergipfel treffen

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland greift auch in dieser Woche die Ukraine weiter an. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben an mehreren Fronten russische Angriffe abgewehrt. Nach Gesprächen mit Russland am Montag und Dienstag sieht die ukrainische Regierung Fortschritte bei den Verhandlungen mit über ein Ende des Krieges.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.