Russische Invasion in der Ukraine geht weiter: Kiew bittet die Welt verweifelt um Hilfe

Der russische Invasion der Ukraine läuft weiter. Am Freitagmorgen wurden Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gemeldet. Auch in anderen Landesteilen rückt Russland vor. Die Ukraine bittet die Welt um Hilfe. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Ein von einem russischen Raketenangriff beschädigtes Gebäude in Kiew.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Russlands Truppen rücken immer weiter vor, nehmen dabei auch auf Zivilisten keine Rücksicht, wie zahlreiche Bilder und Videos zeigen. Viele Ukrainer versuchen zu fliehen, die Regierung des Landes will jedoch in Kiew bleiben und hofft auf internationale Unterstützung.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

