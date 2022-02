Live-Blog Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine laufen - ist Ende des Krieges möglich?

Seit Donnerstag greift Russland die Ukraine an. Am Montag gab es nun erstmals Gespräche zwischen beiden Seiten. Währenddessen hofft die Ukraine auf eine schnelle Aufnahme in die EU. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.