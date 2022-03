Der russische Angriff auf die Ukraine dauert weiter an. Bislang gab es zahlreiche Tote und Verletzte, Hunderttausende sind auf der Flucht. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine verschlimmert sich die Lage Hunderttausender Menschen in den angegriffenen Städten. Die ukrainische Regierung mahnt eine sofortige Evakuierung aus den Städten an.

Die Angriffe und Gefechte gingen in der Nacht zum Montag weiter. Berichte über den Beschuss eines Forschungsreaktors in Charkiw lösten neue Sorgen über eine radioaktive Verschmutzung aus.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.