Ukraine-Krieg: Kämpfe gehen weiter - US-Streitkräfte starten Großmanöver in der Slowakei

Unzählige Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine nach Polen.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland setzt auch am Dienstag den Angriff auf die Ukraine fort. Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind am Montagnachmittag ohne Durchbruch zu Ende gegangen. "Wir reisen zu Beratungen in die Hauptstädte zurück", sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach dem Treffen vor Journalisten.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.